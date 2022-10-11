Британська розвідка не бачить ознак готовності росії завдати ядерного удару по Україні

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Carl Court / Staff

Британська спецслужба, яка відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки, не вбачає наразі ознак готовності росії застосувати ядерну зброю в російсько-українській війні.

Про це голова Центру урядового звʼязку Великої Британії Джеремі Флемінг повідомив в інтерв’ю ВВС Radio 4.

Він також наголосив, що будь-які розмови про ядерну зброю дуже небезпечні, і люди повинні бути дуже обережними з тим, як вони про неї говорять.

«Мені зрозуміло, що — хоча нам може це не подобатися і ми можемо багато в чому ненавидіти те, як російська військова машина та президент путін ведуть цю війну — вони діють в рамках своєї доктрини, яка як ми розуміємо, допускає використання ядерного озброєння. Я впевнений, що путін стурбований небезпекою ескалації. Він думає про них по-різному. Проте я думаю, що це є ознакою того, що він ще не потягнувся до цих інших форм ведення війни», — заявив Флемінг.