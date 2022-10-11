У Дніпрі викрили поплічника екснардепа киви, який коригував російські удари по місту

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Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила чоловіка із «найближчого оточення» колишнього народного депутата іллі киви, який коригував російські ракетні удари по Дніпру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманим виявився місцевий бізнесмен, який очолював «одне з місцевих громадських обʼєднань, підконтрольних керівництву забороненої ОПзЖ.

Служба безпеки України

В Офісі генпрокурора повідомили, що він отримав підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, із серпня по вересень цього року зрадник фіксував і передавав росіянам інформацію про кількість і місця дислокації ЗСУ, розміщення блокпостів і засобів ППО.

Також він повідомляв ворогу про розташування обʼєктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей та залізничних вокзалів на території Дніпропетровської області. Цю інформацію війська рф використовували для ракетних атак.

Російський агент надіслав відео пуску ракети ППО та координати можливого місця розташування техніки з посиланням на Google Maps.

Чоловіка викрили під час виконання чергового завдання ворога. Підозрюваного триматимуть під вартою.