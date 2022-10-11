Мер Кличко: У Києві сьогодні відключень світла не буде
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay / Alberto Sanchez
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці 11 жовтня не буде відключень світла. Напередодні киян попереджали, що для збалансування енергосистеми можуть вдаватися до віялових відключень.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Учора були тимчасові відключення у звʼязку з пошкодженням системи електропостачання. На сьогодні, за наданою мені інформацією, ми стабілізували ситуацію. Тому на сьогоднішній день ніяких відключень не буде», — сказав Кличко.
За його словами, повідомлення про можливі відключення зʼявлятимуться на сайті КМДА. Він також запевнив, що це не вплине на підготовку та початок опалювального сезону.
- У Києві та Київській області через російські удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури запровадили погодинні відключення світла. Починаючи з вівторка, 11 жовтня, компанія щоденно і завчасно буде оприлюднювати на сайті графіки з адресами та часом відключення.
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у восьми регіонах були проблеми з водопостачанням.