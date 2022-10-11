Мер Кличко: У Києві сьогодні відключень світла не буде

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Pixabay / Alberto Sanchez

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці 11 жовтня не буде відключень світла. Напередодні киян попереджали, що для збалансування енергосистеми можуть вдаватися до віялових відключень.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Учора були тимчасові відключення у звʼязку з пошкодженням системи електропостачання. На сьогодні, за наданою мені інформацією, ми стабілізували ситуацію. Тому на сьогоднішній день ніяких відключень не буде», — сказав Кличко.

За його словами, повідомлення про можливі відключення зʼявлятимуться на сайті КМДА. Він також запевнив, що це не вплине на підготовку та початок опалювального сезону.