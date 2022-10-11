ГУР: Окупанти примушують працівників ЗАЕС підписувати контракти з «Росатомом». На станції відключені всі енергоблоки

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Російські військові та «посадовці» окупаційної адміністрації продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Окупанти суттєво обмежили переміщення допоміжних підрозділів на території ЗАЕС. Дехто з працівників станції та їхні рідні проходили так звану фільтрацію. Також від персоналу вимагають взяти російські паспорти та підписати контракти з «Росатомом».

Крім того, за даними українських розвідників, усі шість блоків ЗАЕС перебувають у «холодному стані». Зараз живлення станції, зокрема й систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії 750 кВ «Дніпровська».