ГУР: Окупанти примушують працівників ЗАЕС підписувати контракти з «Росатомом». На станції відключені всі енергоблоки
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Російські військові та «посадовці» окупаційної адміністрації продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Окупанти суттєво обмежили переміщення допоміжних підрозділів на території ЗАЕС. Дехто з працівників станції та їхні рідні проходили так звану фільтрацію. Також від персоналу вимагають взяти російські паспорти та підписати контракти з «Росатомом».
Крім того, за даними українських розвідників, усі шість блоків ЗАЕС перебувають у «холодному стані». Зараз живлення станції, зокрема й систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії 750 кВ «Дніпровська».
- 8 жовтня російські загарбники повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію, обстрілявши останню лінію звʼязку Запорізької АЕС з енергосистемою України.