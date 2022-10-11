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Окупанти втратили у війні з Україною вже понад 63 тисячі військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Anadolu Agency / Getty Images

Втрати російської армії у війні з Україною вже становлять понад 63 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога такі:

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.