Окупанти втратили у війні з Україною вже понад 63 тисячі військових

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Anadolu Agency / Getty Images

Втрати російської армії у війні з Україною вже становлять понад 63 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога такі:

63 110 представників особового складу (+240 за добу);

2 504 танки (+9);

5 162 бойові броньовані машини (+13);

1 496 артилерійських систем (+10);

353 реактивні системи залпового вогню;

181 засіб протиповітряної оборони;

268 літаків (+1);

235 гелікоптерів;

1 114 безпілотників (+17);

295 крилатих ракет (+46);

15 кораблів/катерів;

3 916 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

136 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.