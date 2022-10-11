Окупанти втратили у війні з Україною вже понад 63 тисячі військових
- Автор:
- Олег Панфілович
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Anadolu Agency / Getty Images
Втрати російської армії у війні з Україною вже становлять понад 63 тисячі військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога такі:
- 63 110 представників особового складу (+240 за добу);
- 2 504 танки (+9);
- 5 162 бойові броньовані машини (+13);
- 1 496 артилерійських систем (+10);
- 353 реактивні системи залпового вогню;
- 181 засіб протиповітряної оборони;
- 268 літаків (+1);
- 235 гелікоптерів;
- 1 114 безпілотників (+17);
- 295 крилатих ракет (+46);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 916 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 136 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.