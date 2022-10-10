У Львівській області майже повністю відновили енергопостачання

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Євгенія Кожебаткіна

У Львові відновили електропостачання майже на 100%. Без живлення залишаються окремі будинки — там працюють аварійні служби.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

У 90% населених пунктів у районах Львівської області також відновили електропостачання. Через вранішні ракетні удари 10 жовтня у Львівській області без живлення залишилися 1 040 населених пунктів.

«Щоб допомогти нашій енергетичній системі пройти це випробування, маємо максимально зменшити споживання електроенергії у період з 17:00 по 22:00», — попередив голова Львівської ОВА.