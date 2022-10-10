ABC: Російські хакери атакували аеропорти США
- Автор:
- Анна Холоднова
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Twitter / Олексій Резніков
Найбільші аеропорти Сполучених Штатів зазнали кібератак з боку російської федерації.
Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник.
Зараз системи аеропортів не можуть управляти повітряним рухом, не працює внутрішній звʼязок і координація авіакомпаній.
Від атаки хакерів постраждали понад десяток сайтів, повідомив ABC News керівник відділу аналізу розвідувальних даних компанії Mandiant Джон Хултквіст.
За його словами, атаку здійснила проросійська хакерська група Killnet.
У понеділок, 10 жовтня, через атаку не працювали сайти Міжнародного аеропорту Де-Мойн, Міжнародного аеропорту Лос-Анджелесу (LAX) і Міжнародного аеропорту Чикаго ОʼГара.
Згодом міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта повідомив, що його сайт знову запрацював.
За словами експертів з кібербезпеки, група Killnet посилила свою активність з початку війни в Україні. Їхньою ціллю стали союзники України та урядові сайти США. Вони працюють на міжнародному рівні та атакують урядові ресурси по всій Європі.
- 27 червня 2022 року у Литві повідомили про масштабну кібератаку на державну мережу передачі даних, а також на приватні компанії та литовські органи влади. Відповідальність за неї взяла російська хакерська група Killnet.