ABC: Російські хакери атакували аеропорти США

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Twitter / Олексій Резніков

Найбільші аеропорти Сполучених Штатів зазнали кібератак з боку російської федерації.

Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник.

Зараз системи аеропортів не можуть управляти повітряним рухом, не працює внутрішній звʼязок і координація авіакомпаній.

Від атаки хакерів постраждали понад десяток сайтів, повідомив ABC News керівник відділу аналізу розвідувальних даних компанії Mandiant Джон Хултквіст.

За його словами, атаку здійснила проросійська хакерська група Killnet.

У понеділок, 10 жовтня, через атаку не працювали сайти Міжнародного аеропорту Де-Мойн, Міжнародного аеропорту Лос-Анджелесу (LAX) і Міжнародного аеропорту Чикаго ОʼГара.

Згодом міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта повідомив, що його сайт знову запрацював.

За словами експертів з кібербезпеки, група Killnet посилила свою активність з початку війни в Україні. Їхньою ціллю стали союзники України та урядові сайти США. Вони працюють на міжнародному рівні та атакують урядові ресурси по всій Європі.