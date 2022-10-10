Червоний Хрест заперечив інформацію про припинення роботи місії в Україні

Новини

Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив свою роботу в Україні з «міркувань безпеки».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова прессекретаря МКЧХ.

Оновлення 17:00. Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заперечили інформацію про припинення роботи Червоного Хреста на території України.

«Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим. Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей», — ідеться у повідомленні.

Норвезька рада у справах біженців також повідомила, що вона припинила свою допомогу, доки її можна буде безпечно відновити.