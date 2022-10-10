Від ранкових ракетних атак загинули 11 людей. У чотирьох областях досі немає світла

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Facebook / Валентин Резніченко

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу восьми областей України виникло 30 пожеж. Від атаки загинули 11 людей, ще 64 дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Наразі електропостачання відсутнє в чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад тисячу фахівців та близько 120 одиниць техніки ДСНС.