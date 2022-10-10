Влада просить українців обмежити використання електрики з 17:00 до 22:00

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців не користуватися електрикою з 17:00 до 22:00.

«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії», — зазначив він.

За словами Тимошенка, це допоможе пройти критичні навантаження електромереж у час пік.