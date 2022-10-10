У Запоріжжі за два дні ракетні удари вбили 16 цивільних. Майже сто людей поранені

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Кількість людей, які загинули від російських атак по Запоріжжю, продовжує збільшуватися. Станом на 11:00 відомо про 14 загиблих та 74 поранених унаслідок учорашнього нічного удару по багатоповерховому будинку та приватному сектору в одному з районів міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Крім того, відомо про двох загиблих та 23 поранених від сьогоднішнього нічного обстрілу багатоквартирного будинку.

Пошуково-рятувальні служби ще тривають.

«16 мирних загиблих та майже 100 мирних поранених лише за два останні дні. Ось таке воно, обличчя мерзенної країни-терориста, яка тільки й може, що вбивати сплячих цивільних людей», — зазначив він.