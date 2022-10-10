Масований обстріл України: три російські ракети перетнули повітряний простір Молдови

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Молдова заявила, що три російські крилаті ракети перетнули її повітряний простір під час ранкових ударів по Україні. Про це Міністерство оборони Молдови повідомило у понеділок, 10 жовтня.

Так, між 08:33 та 09:02 Міноборони ідентифікувало три повітряні цілі, які пролетіли над її повітряним простором. Вони рухалися в таких напрямках:

село Чорна — Могилів-Подільський (Україна) — місто Рибниця — місто Сороки;

Чорна – Воронівка (Україна) – Рибниця – Руді (Сороки);

Чорна (Україна) – село Попенки — Чинешкуць (Флорешти) — у напрямку України.

У Міноборони заявили, що ракети створювали небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни. Зараз відомство у взаємодії з відповідальними структурами уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує атаки російської армії на міста України.