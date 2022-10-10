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Масований обстріл України: три російські ракети перетнули повітряний простір Молдови

Автор:
Ангеліна Шеремет
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NurPhoto / Contributor / Getty Images

Молдова заявила, що три російські крилаті ракети перетнули її повітряний простір під час ранкових ударів по Україні. Про це Міністерство оборони Молдови повідомило у понеділок, 10 жовтня.

Так, між 08:33 та 09:02 Міноборони ідентифікувало три повітряні цілі, які пролетіли над її повітряним простором. Вони рухалися в таких напрямках:

У Міноборони заявили, що ракети створювали небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни. Зараз відомство у взаємодії з відповідальними структурами уважно стежить за ситуацією в регіоні та рішуче засуджує атаки російської армії на міста України.