«Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Запоріжжя
- Автор:
- Софія Телішевська
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Esther Kelleter / EyeEm / Getty Images
«Укрзалізниця» через підвищений попит призначила додатковий поїзд № 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда № 750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у звʼязку зі знеструмленням контактної мережі.
Приміські рейси, що прямують через Лозову (Харківщина), обмежено до Самійлівки.
Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни не зафіксовано жертв серед залізничників і пасажирів, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
- Нагадаємо, вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття.