«Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Запоріжжя

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«Укрзалізниця» через підвищений попит призначила додатковий поїзд № 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда № 750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у звʼязку зі знеструмленням контактної мережі.

Приміські рейси, що прямують через Лозову (Харківщина), обмежено до Самійлівки.

Унаслідок масованого ракетного обстрілу країни не зафіксовано жертв серед залізничників і пасажирів, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.