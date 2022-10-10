У КНДР заявили, що імітували ядерні удари по Південній Кореї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Аліса Ігіна / «Бабель»
Серія ракетних випробувань Північної Кореї в останні два тижні була імітацією ядерних ударів по Південній Кореї.
Про це пише Reuters із посиланням на державне інформагентство Північної Кореї KCNA.
З 25 вересня війська КНДР запустили в бік Японського моря сім балістичних ракет з імітацією ядерних боєголовок. Всі пуски нібито контролював Кім Чен Ин.
Пхеньян пояснив пуски «посланням стримування війни» після масштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США. Пропаганда КНДР заявила, що випробування імітували удари по об’єктах військового управління, портах і аеропортах на півдні.
- 22 серпня Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Їх метою було підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.
- Після цього ядерні тактичні оперативні підрозділи КНДР почали запускати ракети.