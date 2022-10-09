Bloomberg: ЄС розглядає нові санкції проти росії, які торкнуться людей та організацій з третіх країн

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Марієнко Андрій / УНІАН

Європейський Союз розглядає новий пакет санкцій проти росії. Він дозволить покарати людей, які допомагають ухилятися від обмежувальних заходів ЄС.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, новий пакет дає повноваження складати список «фізичних або юридичних осіб, організацій або органів», які сприяють обходу європейських санкцій.

Заходи можуть стосуватися тих, хто, наприклад, імпортує заборонені російські товари до ЄС через третю країну, приховуючи їхнє справжнє походження, або експортує заборонені товари до рф.

За даними джерел Bloomberg, ЄС також зможе накладати санкції на своїх громадян, які допомагають іншим ухилятися від обмежень.

«Після багатьох років скарг на екстериторіальне застосування санкцій з боку США, ЄС повільно рухається у тому ж напрямку. Це наближає ЄС на кілька кроків до застосування санкцій ЄС безпосередньо до іноземних компаній», — сказав керуючий партнер консалтингової компанії EU Sanctions Томаш Влостовскі.

«Хоча ЄС має намір карати іноземні компанії лише тоді, коли вони допомагають громадянам Євросоюзу порушувати санкції ЄС щодо росії, а не тоді, коли іноземні компанії самі здійснюють такі заборонені операції», — додав він.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо європейці купують товари у ЄС, везуть їх до третіх країн, а потім до росії — це вважатимуть обходом санкцій.

Єврокомісія також працює над законодавством, яке дозволить конфіскувати активи, що перебувають під санкціями. Чинні правила передбачають лише заморожування активів. Законна конфіскація може дозволити витратити ці кошти на післявоєнну відбудову України.