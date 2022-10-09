На Запорізькій АЕС полагодили високовольтну лінію. На станції знову є живлення
- Автор:
- Анна Холоднова
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Українські фахівці полагодили високовольтну лінію звʼязку Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляють в «Енергоатомі».
Аварійні насоси охолодження активних зон реакторів ЗАЕС працювали від дизель-генераторів майже дві доби. Зараз працівники станції відновлюють нормальну схему живлення власних потреб Запорізької АЕС від української енергосистеми.
«Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває в межах норми», — зазначили в «Енергоатомі».
- 8 жовтня російські загарбники повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію, обстрілявши останню лінію звʼязку Запорізької АЕС з енергосистемою.