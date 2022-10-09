На Запорізькій АЕС полагодили високовольтну лінію. На станції знову є живлення

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Українські фахівці полагодили високовольтну лінію звʼязку Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляють в «Енергоатомі».

Аварійні насоси охолодження активних зон реакторів ЗАЕС працювали від дизель-генераторів майже дві доби. Зараз працівники станції відновлюють нормальну схему живлення власних потреб Запорізької АЕС від української енергосистеми.

«Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває в межах норми», — зазначили в «Енергоатомі».