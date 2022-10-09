Голова Луганської ОВА назвав ще сім звільнених ЗСУ населених пунктів. У міноборони рф підтвердили це

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Reuters

Збройні Сили України звільнили ще сім населених пунктів у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Незважаючи на резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили, що окупантів вигнали з цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», — уточнив він.

А саме:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Красноріченської селищної громади Сватівського району; село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Красноріченської селищної громади Сватівського району; село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Красноріченської селищної громади Сватівського району; село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Коломийчиської сільської громади Сватівського району; село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Коломийчиської сільської громади Сватівського району; село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Коломийчиської сільської громади Сватівського району; село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

За словами Гайдая, першою Збройні сили України звільнили Греківку.

У виданні «Настоящее время» звернули увагу, що мапи на брифінгу російського міноборони підтверджують, що армія рф втратила контроль над цими населеними пунктами.

На цьому фото — брифінг міністерства оборони росії 8 жовтня:

А на цьому – 9 жовтня: