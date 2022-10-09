Збірна України з футболу дізналася, хто її суперники на Євро-2024
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
У Німеччині відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Національна збірна України зіграє в групі С з командами Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.
Усі результати жеребкування кваліфікації Євро-2024 такі:
Щоб вийти до фіналу, українській збірній потрібно посісти перше або друге місце в групі.
- 5 жовтня Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Україна офіційно стала одним із претендентів на проведення Чемпіонату.