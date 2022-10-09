Збірна України з футболу дізналася, хто її суперники на Євро-2024

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У Німеччині відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Національна збірна України зіграє в групі С з командами Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Усі результати жеребкування кваліфікації Євро-2024 такі:

Щоб вийти до фіналу, українській збірній потрібно посісти перше або друге місце в групі.