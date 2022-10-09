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ЗСУ знищили ще 440 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу 8 жовтня знищили ще 440 російських окупантів — 62 500 з початку війни. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 жовтня.

Втрати російської армії в техніці: