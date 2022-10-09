ЗСУ знищили ще 440 російських окупантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Збройні сили України за добу 8 жовтня знищили ще 440 російських окупантів — 62 500 з початку війни. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 жовтня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 486 танків (14);
- 5 133 бойові броньовані машини (22);
- 1 477 артилерійських систем (18);
- 348 реактивних систем залпового вогню (3);
- 180 засобів ППО;
- 266 літаків;
- 235 гелікоптерів (1);
- 1 086 дронів (7);
- 247 крилатих ракет (1);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 890 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (15);
- 136 одиниць спеціальної техніки.