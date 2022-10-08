Кількість загиблих через ракетну атаку росії на Запоріжжя сягнула 17

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Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю зросла до 17 людей. Ідеться про ранковий обстріл міста 6 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 21 людину, з яких 12 — госпіталізували медики.

У відомстві додають, що за однією адресою з-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку деблокували 13 загиблих (з них одна дитина), а за іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку витягли тіла чотирьох загиблих.