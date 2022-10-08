Кількість загиблих через ракетну атаку росії на Запоріжжя сягнула 17
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю зросла до 17 людей. Ідеться про ранковий обстріл міста 6 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 21 людину, з яких 12 — госпіталізували медики.
У відомстві додають, що за однією адресою з-під завалів пʼятиповерхового житлового будинку деблокували 13 загиблих (з них одна дитина), а за іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку витягли тіла чотирьох загиблих.
- Раніше відділ комунікації поліції Запорізької області повідомляв про 12 загиблих і 12 поранених, зокрема двох дітей. Крім того, за даними міськради, 15 людей вважалися безвісти зниклими.
- У пʼятницю секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю досягла 14 людей.