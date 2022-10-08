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ЗСУ за добу ліквідували ще 380 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 227 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 62 060 осіб, зокрема 380 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять:

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.