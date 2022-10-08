ЗСУ за добу ліквідували ще 380 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 227 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 62 060 осіб, зокрема 380 за останню добу.
Загальні бойові втрати російських військ становлять:
- танків — 2472 (+6) одиниць;
- бойові броньовані машини — 5 111 (+18) одиниць;
- артилерійських систем — 1 459 (+4) одиниць;
- РСЗВ — 345 (+1) одиниць;
- засоби ППО — 180 (+3) одиниць;
- літаків — 266 одиниць;
- гелікоптерів — 234 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 079 (+12);
- крилаті ракети — 246;
- кораблі/катери — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3 875 (+13) одиниць;
- спеціальна техніка — 136 (+1) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.