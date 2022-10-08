На Кримському мосту обрушилися два прольоти автомобільного полотна — путін доручив створити комісію для розслідування НС

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На Кримському мосту, який зʼєднує росію з окупованим українським півостровом, обрушилися два прольоти автомобільного полотна. Рух мостом перекрили, а путін доручив створити урядову комісію у звʼязку з НС.

Про це повідомили речник глави кремля дмитро пєсков та окупаційний «голова» Криму сергій аксьонов.

У російському антитерористичному комітеті також зазначили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. Окупанти готують запуск поромної переправи через протоку.

Пожежа триває уже кілька годин, через що росіяни не можуть визначити масштаби руйнувань.