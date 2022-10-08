Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами С-300, є постраждалий

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Російські окупанти у ніч на 8 жовтня обстріляли Харків ракетами С-300. Внаслідок атаки ворога постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Після опівночі загарбники завдали чотирьох ударів по Салтівському району та один — по Основʼянському.

Ракети типу С-300 були запущені з російського Бєлгорода.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки ворога пошкоджений спорткомплекс і нежитлові приміщення. Є влучання у відкриті території.

Попередньо, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік. На місцях працюють правоохоронні органи та профільні служби.