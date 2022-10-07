Вийшов перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros

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На Нью-Йоркському Комік-Коні компанія Nintendo та студія Illumination («Таємне життя домашніх тварин», «Нікчемний я») презентували перший трейлер анімаційного фільму «Супербрати Маріо» за мотивами гри Super Mario Bros.

У тизері Боузер бореться з армією пінгвінів за чарівну зірку, а Маріо знайомиться з Тоадом. Головних персонажів — Боузера та Маріо — озвучили Джек Блек («Джуманджі») і Кріс Пратт («Вартові галактики»).

Також ролі у стрічці озвучили Аня Тейлор-Джой («Відьма», «Хід королеви») і Сет Роген («Ананасовий експрес»).

Премʼєра «Супербратів Маріо» відбудеться 7 квітня 2023 року.

Після невдалого повнометражного фільму у 1990-х роках компанія Nintendo фактично закрила свої двері для кіностудій на десятиліття, за винятком «Покемонів». Якщо фільм «Супербрати Маріо» спрацює, то наступним проєктом може бути, наприклад, «Легенда про Зельду», «Метроїд», Mario Kart або «Маєток Луїджі».