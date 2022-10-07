Українські військові опановують в Іспанії зенітно-ракетні комплекси Aspide
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські військові на іспанській базі в Сарагосі проходять навчання з використання зенітно-ракетного комплексу Aspide наземного базування.
Про це повідомляє Міноборони Іспанії.
Підготовку до використання Aspide проходять 19 українців. Навчання поділено на дві частини — для операторів і для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки тощо). Це перша група військових, яка навчається керувати цим ЗРК. Уже 1 листопада приїде друга група.
«Система Aspide, на якій навчаються українські військові та яку використовують Повітряні сили Іспанії, забезпечить українській армії боєздатність, а також діятиме як засіб стримування», — зазначили в Міноборони.
- Наземний ЗРК Spada Aspide, також відомий як Skyguard Aspide, — це італійсько-швейцарська розробка, яка призначена для знищення повітряних цілей на дистанції до 12 кілометрів. Aspide стріляє керованими ракетами, які летять зі швидкістю 1 324 м/с.