Сили ППО збили три ворожі ракети над однією з громад Запорізького району
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українська ППО збила три ракети окупантів над Запорізькою областю.
Про це повідомив очільник ОВА Старух.
За його словами, гучні звуки вибухів в обласному центрі — це результат роботи Сил протиповітряної оборони, а не «прильотів» ракет.
«Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога. Постраждалих немає», — зазначив він.
- 6 жовтня росія випустила сім ракет по житловому масиву Запоріжжя. Кількість жертв сягнула 12. Ще 12 людей отримали поранення, серед них — дві дитини.