Сили ППО збили три ворожі ракети над однією з громад Запорізького району

Новини

Українська ППО збила три ракети окупантів над Запорізькою областю.

Про це повідомив очільник ОВА Старух.

За його словами, гучні звуки вибухів в обласному центрі — це результат роботи Сил протиповітряної оборони, а не «прильотів» ракет.

«Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога. Постраждалих немає», — зазначив він.