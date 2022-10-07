На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ
- Автор:
- Софія Телішевська
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій АЕС. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.
Про це агентство повідомило у Twitter.
«Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій», — ідеться в повідомленні.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.