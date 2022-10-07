Meta виявила витік даних для входу в акаунт щонайменше мільйона користувачів Facebook

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Компанія Meta виявила витік персональних даних щонайменше мільйона користувачів Facebook. Дані для входу в акаунт могли бути викрадені, коли користувачі завантажували якийсь із сотень шкідливих мобільних додатків.

Про це повідомляє Axios.

Команда з безпеки Meta опублікувала звіт, в якому детально описала, як понад 400 мобільних додатків видавали себе за нешкідливі інструменти, такі як редактори фотографій, щоб спонукати людей ділитися своїми обліковими даними для входу у Facebook: 355 із них були програмами для Android, а 47 — для iOS.

Майже 40% додатків були замасковані під інструменти для редагування фотографій. Інші потрапили в низку категорій — ігри, спосіб життя, користь для бізнесу та віртуальні приватні мережі.

Директор із запобігання загрозам Meta Девід Агранович сказав журналістам, що його команда не може визначити точну кількість користувачів Facebook, які попалися на це шахрайство, оскільки атака сталася на їхні особисті пристрої. І Apple, і Google повідомили Axios, що видалили шкідливі програми зі своїх магазинів.