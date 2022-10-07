УЗ відновлює залізничне сполучення з Ізюмом. Як курсуватимуть потяги

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Із 10 жовтня почнуть курсувати рейкові автобуси Харків — Ізюм — Харків і Ізюм — Балаклія — Ізюм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфрастуктури.

«Відновлення залізничного сполучення з Ізюмом стало можливим завдяки щоденній оперативній роботі вибухотехніків і залізничників. У короткі терміни вони усунули приблизно 25 пошкоджень колій, шпал, стрілочних переводів тощо», — зазначили в Мінінфрастуктури.

Після запуску пасажирського сполучення Ізюм та близькі до нього населені пункти зможуть швидше отримувати допомогу, а вимушені переселенці зможуть повернутись додому, щоб оглянути свої домівки.

Також відновили пасажирське сполучення за маршрутами Харків — Балаклія, Харків — Дергачі та Харків — Чугуїв.

«Щойно отримаємо «зелене світло» від ЗСУ та піротехніків, розпочнемо відновлювати сполучення з ключовим залізничним вузлом Харківщини — Купʼянськом», — прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Приміський потяг № 6403/6404, який сполучатиме Харків та Ізюм, вирушатиме з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Ізюму о 10:47. З Ізюму потяг вирушатиме о 17:02 та прибуває до Харкова о 20:48.

Потяг № 6602/6603, який сполучатиме Балаклію та Ізюм, вирушатиме з Ізюму о 10:59, а прибуватиме до Балаклії о 12:29. З Балаклії потяг відправлятиметься о 15:08 і прибуватиме на станцію Ізюм о 16:38.

Обидва потяги курсуватимуть щоденно.