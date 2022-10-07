Кількість загиблих через атаку росії на Запоріжжя сягнула 12

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МВС

Кількість жертв удару росії по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 12. Ще 12 людей отримали поранення, серед них – дві дитини.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Наразі на місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.

У ніч проти 7 жовтня російські окупанти вперше застосували безпілотники проти цивільних мешканців Запоріжжя — вони зруйнували два об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, це були дрони-камікадзе Shahed-136.