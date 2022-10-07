Україна випускає додаткові 20 тисяч браслетів зі сталі «Азовсталі» — на тлі підвищеного попиту

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Платформа United24 випускає додатковий наклад браслетів, які виготовлять із останньої довоєнної партії металу «Азовсталі».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

6 жовтня ці браслети презентували: 10 тисяч штук розпродали протягом декількох годин. У звʼязку з цим випускають ще 20 тисяч штук, вони доступні для передзамовлення — тут.

Ювелірний дім SOVA виготовить браслети протягом місяця, «Нова пошта» доставить браслет безкоштовно. Увесь прибуток з продажу обох партій браслетів передадуть на проєкт «Армія дронів». Вартість браслета — 1 500 гривень.