СБУ викрила в Києві злочинне угруповання, яким керував екснардеп кива
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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УНІАН
Служба безпеки викрила в Києві злочинне угруповання, яким керував колишній нардеп та підозрюваний у держзраді ілля кива. Воно називалося «Патріоти за життя».
Про це пише пресслужба СБУ.
«До втечі нардепа в рф ці «патріоти» виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої «фізичної підтримки» та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці», — зазначають там.
За участь у таких заходах члени угруповання отримували грош від своїх координаторів із забороненої проросійської партії ОПзЖ. За даними слідства, щонайменше 12 осіб у «Патріотах за життя» причетні до кримінальних кіл. Їхній організатор мав прямий звʼязок із кивою та погоджував із ним свої дії, зокрема вже і після початку повномасштабного вторгнення росії.
«За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків». Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії», — розповіли в СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання членів угруповання правоохоронці знайшли підготовлені для збуту наркотики, а також обладнання для їхнього виготовлення.
- Верховна Рада 15 березня проголосувала за позбавлення депутатського мандата нардепа від ОПзЖ іллі киви.
- 29 березня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату іллі киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
- 20 квітня суд дозволив заочне розслідування проти іллі киви. 10 травня ДБР передало справу киви до суду. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.