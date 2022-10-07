Синоптики: У Києві почалося бабине літо

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Кліматологи повідомляють, що з 6 жовтня в Києві розпочався антициклонічний характер погоди із підвищенням температури повітря. Це означає початок так званого бабиного літа.

Про це пише пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що з 6 жовтня у столиці встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків триватиме в наступні дні», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що середньодобова температура повітря в четвер перевищила +11,5 °С. Бабине літо триватиме до того моменту, коли температура почне знижуватися.