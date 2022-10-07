Генштаб: росія втратила в Україні 350 військових, 17 танків та 20 дронів за добу

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 7 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 61 680 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 466 танків;

5 093 бойові броньовані машини;

1 455 артилерійських систем;

344 реактивні системи залпового вогню;

177 засобів протиповітряної оборони;

266 літаків;

233 гелікоптери;

3 862 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

1 067 дронів оперативно-тактичного рівня;

135 одиниць спеціальної техніки;

246 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.