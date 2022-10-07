Генштаб: росія втратила в Україні 350 військових, 17 танків та 20 дронів за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Станом на 7 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 61 680 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 466 танків;
- 5 093 бойові броньовані машини;
- 1 455 артилерійських систем;
- 344 реактивні системи залпового вогню;
- 177 засобів протиповітряної оборони;
- 266 літаків;
- 233 гелікоптери;
- 3 862 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 1 067 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 135 одиниць спеціальної техніки;
- 246 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.