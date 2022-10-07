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Генштаб: росія втратила в Україні 350 військових, 17 танків та 20 дронів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Каміла Грабчук / «Бабель»

Станом на 7 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 61 680 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.