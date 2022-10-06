Кількість загиблих через ракетний удар росії по Запоріжжю зросла до семи

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МВС

Кількість жертв ракетного обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилась до семи. Ще щонайменше пʼятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу FreeДом.

«Жінка [загинула] у приватному секторі в центрі міста. А в будинку на центральному Соборному проспекті кількість жертв зросла вже до шести. На превеликий жаль, кількість жертв, найімовірніше, зростатиме», — зазначив він.

Зараз на місці трагедії продовжуються рятувальні роботи.

«Завали дуже великі, сподіваємось, за добу розберемо повністю», — сказав голова ОВА.

Завдяки спеціальним службам, рятувальникам і лікарям з-під завалів вдалося врятувати 21 людину. Міська влада влаштовує постраждалих у центрах тимчасового розміщення.