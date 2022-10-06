МАГАТЕ не визнає перехід Запорізької АЕС у власність росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
Міжнародне агентство атомної енергетики не визнає перехід Запорізької АЕС під управління росії.
Про це заявив голова агентства Рафаель Гроссі на зустічі з президентом Володимиром Зеленським.
Гроссі зазначив, що рішення путіна передати ЗАЕС у власність росії є порушенням міжнародного права. Він запевнив, що МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною щодо всіх питань, повʼязаних зі станцією.
«Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це — рейдерство», — сказав президент. Він додав, що на станції перебувають майже 500 окупантів, а гарантувати її роботу можуть лише українські спеціалісти.
- 5 жовтня президент росії путін видав «указ» про передачу захопленої російськими військами Запорізької АЕС в управління рф.