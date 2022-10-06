«Ішлося про період до 24 лютого». Прессекретар Зеленського пояснив його слова про превентивний удар по росії

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Президент Володимир Зеленський, говорячи про превентивний удар НАТО по росії, мав на увазі заходи, які могли б відвернути керівництво рф від застосування ядерної зброї.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити росії розвʼязати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, — це превентивні санкції», — заявив він.

Никифоров додав, що «шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист росія». «Від України таких закликів ви ніколи не почуєте», — зазначив прессекретар президента.