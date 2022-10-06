У «Дії» придбали військові облігації на 25 мільйонів гривень. Найпопулярніші — Донецьк і Маріуполь
- Автор:
- Анна Холоднова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
За три дні українці придбали військові облігації в застосунку «Дія» на суму 25 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
У застосунку військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст. Вони відрізняються терміном виплат і відсотками дохідності — від 11 до 16% річних. Найпопулярніші облігації зараз — Донецьк і Маріуполь.
- 3 жовтня вдодатку «Дія» зʼявилася можливість придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.