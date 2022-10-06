ЗСУ знищили ще 330 російських окупантів

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Українські військові за добу знищили ще 330 російських військових — 61 330 з початку війни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 6 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

2 449 танків (+14 за останню добу);

5 064 бойові броньовані машини (26);

1 424 артилерійські системи (10);

340 реактивних систем залпового вогню (2);

177 засобів ППО;

266 літаків;

232 гелікоптери;

1 047 дронів (15);

246 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 854 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (13);

134 одиниця спеціальної техніки (2).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.