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ЗСУ знищили ще 330 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Українські військові за добу знищили ще 330 російських військових — 61 330 з початку війни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 6 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.