ЗСУ знищили ще 330 російських окупантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Українські військові за добу знищили ще 330 російських військових — 61 330 з початку війни.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 6 жовтня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 449 танків (+14 за останню добу);
- 5 064 бойові броньовані машини (26);
- 1 424 артилерійські системи (10);
- 340 реактивних систем залпового вогню (2);
- 177 засобів ППО;
- 266 літаків;
- 232 гелікоптери;
- 1 047 дронів (15);
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 854 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (13);
- 134 одиниця спеціальної техніки (2).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.