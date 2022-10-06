WSJ: США хочуть помʼякшити санкції проти Венесуели, щоб дозволити їй продавати нафту на міжнародному ринку

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Побединський Віктор / УНІАН

США обговорюють з Венесуелою пропозицію щодо помʼякшення санкцій в обмін на можливість компанії Chevron добувати там нафту. Це збільшить кількість нафти на світовому ринку і має на меті зменшити ціни.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

«Адміністрація Байдена готується послабити санкції щодо Венесуели, щоб в обмін на це компанія Chevron отримала можливість відновити видобуток там нафти», — повідомили виданню кілька джерел.

Таким чином, у разі укладання такої угоди відкриється потенційна можливість експортувати нафту з Венесуели на ринки США та Європи. Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро повинен буде відновити перемовини з опозицією та створити необхідні умови для проведення вільних та демократичних виборів у 2024 році.

Наразі сторони розробляють угоду, яка дозволить звільнити сотні мільйонів доларів держкоштів Венесуели, заморожених в американських банках, для оплати імпорту продовольства, медикаментів та обладнання.

За словами американських чиновників, «угода може зірватися», але «якщо вона відбудеться, то в короткостроковій перспективі на світовий ринок надійде лише обмежена кількість нової нафти».