Коробка з вирваними коронками зі звільненого села на Харківщині виявилася власністю місцевого стоматолога

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Коробку з вирваними зубними протезами, яку знайшли в катівні, яку окупанти облаштували у селі Піски-Радківські на Харківщині, належала місцевому стоматологу.

Про це повідомляє німецький Bild.

Журналісти побували в селі Піски-Радківські. Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, опубліковані начальником слідчого управління поліції Харківської області Сергієм Болвіновим.

«Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони — від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби», — сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій. За його словами, він єдиний стоматолог у селі.

Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців. «Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей», – повідомив стоматолог. Також він показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.