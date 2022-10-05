ЗМІ зʼясували, звідки рухався російський «ядерний» поїзд, який нібито прямував у бік України

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Російський залізничний потяг, який західні ЗМІ назвали «ядерним», оскільки він начебто віз у бік України ядерну зброю, належить до однієї з баз, що відповідає за зберігання та перевезення ядерної зброї 12-го головного управління міністерства оборони рф.

Про це пише «Радіо Свобода».

У неділю проросійські телеграм-канали опублікували відео та фото «чергового залізничного складу з військовою технікою, що йде до фронту залізницею десь у центральній смузі росії». Автор каналу звернув увагу на те, що поїзд перевозить бронеавтомобілі «Постріл» із бойовими модулями «Спиця», що включають 30-міліметрову гармату і автоматичний гранатомет.

Незалежні військові експерти звернули увагу на те, що «Постріли» з комплексами «Спиця» досі використовувалися лише у 12-му ГУ міноборони рф. На підставі цього західні ЗМІ зробили висновок, що потяг перевозить ядерну зброю.

Видання пише, що в цій частині під прикриттям режиму суворої таємності протягом багатьох років відбувалися багатомільйонні розкрадання, «дохід» від яких виводився за кордон. Журналісти зʼясували, що потяг йшов з військової частини 14118 поряд із селищем Абрамове. Ця частина належить до 12-го головного управління міноборони рф, хоча й не згадується як місце зберігання ядерних боєприпасів.

Колишній директор центру НАТО з контролю над озброєннями, роззброєнням та нерозповсюдженням зброї масового знищення Вільям Альберк заявив, що військова техніка могла прямувати на навчання стратегічних ядерних сил «ГРОМ», які зазвичай проводять у середині жовтня. Альберк також зазначає, що поблизу військової частини 14118 немає відомих місць зберігання ядерної зброї. На південь від військової частини розташований навчально-тактичний центр 12-го головного управління міноборони рф — залізнична гілка в частині є найближчою до нього, далі до навчального центру кілька кілометрів асфальтованою дорогою. Теоретично, частина техніки з поїзда могла перебувати там.

Також журналісти зʼясували, що сама військова частина, звідки виїхав «ядерний поїзд», — це звичайна доволі невелика база, де зберігається техніка, і відстійник залізничних вагонів. При цьому дані щодо держзакупівель свідчать про те, що діяльність частини зводиться до обслуговування автопарку.