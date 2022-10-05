EUObserver: Євросоюз відмовився вводити санкції проти російської алмазної компанії «Алроса»

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Євросоюз не став вводити санкції проти російської алмазовидобувної компанії «Алроса», розташованої в Якутії. Внести компанію до списку санкцій восьмого пакету пропонувала Єврокомісії.

Про це пише видання EUobserver.

Пропозиція Єврокомісії ґрунтувалася на тому, що «Алроса» фінансувала будівництво нового російського військового підводного човна і «щороку вкладала мільярди євро у військову скарбницю кремля».

Проти санкцій щодо «Алроси» виступила Бельгія. Влада країни заявила, що «удар по російському алмазному сектору коштуватиме тисячі робочих місць» в Антверпені, де розташована найбільша у світі алмазна біржа. Таким чином ЄС дає рф карт-бланш на продовження продажу алмазів у бельгійському Антверпені та решті країн Європи.