EUObserver: Євросоюз відмовився вводити санкції проти російської алмазної компанії «Алроса»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Євросоюз не став вводити санкції проти російської алмазовидобувної компанії «Алроса», розташованої в Якутії. Внести компанію до списку санкцій восьмого пакету пропонувала Єврокомісії.
Про це пише видання EUobserver.
Пропозиція Єврокомісії ґрунтувалася на тому, що «Алроса» фінансувала будівництво нового російського військового підводного човна і «щороку вкладала мільярди євро у військову скарбницю кремля».
Проти санкцій щодо «Алроси» виступила Бельгія. Влада країни заявила, що «удар по російському алмазному сектору коштуватиме тисячі робочих місць» в Антверпені, де розташована найбільша у світі алмазна біржа. Таким чином ЄС дає рф карт-бланш на продовження продажу алмазів у бельгійському Антверпені та решті країн Європи.
- «Алроса» — це група діамантових компаній, які видобувають 95% алмазів у росії та 27% всіх алмазів у світі. Основний видобуток відбувається у Якутії, а також в Архангельській області та країнах Африки.
- У квітні санкції проти «Алроси» запровадили США, через що рф скоротила експорт на ключові ринки Індії та Європи.