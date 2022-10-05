SpaceX відправила на МКС чотирьох космонавтів, серед яких є росіянка. Стиковка запланована на 6 жовтня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon, який доставить на станцію чотирьох космонавтів: астронавтів NASA Джоша Кассада та Ніколя Манна, японця з JAXA Коїті Ваката, а також росіянку з «Роскосмосу» Анну Кікіну.
Ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Екіпаж Crew 5 летітиме до станції трохи понад добу — стиковка з американским модулем Harmony запланована 6 жовтня о 23:57 за Києвом.
Екіпаж Crew 5 замінить учасників попередньої місії Crew 4 і пробуде на станції пів року. Crew 4 повернеться на Землю 12 жовтня.
- У липні 2022 року NASA і «Роскосмос» підписали угоду про перехресні польоти — американські астронавти літатимуть на МКС на борту російського космічного корабля «Союз», а російські космонавти підніматимуться на борт приватних американських кораблів (переважно від SpaceX).
- США та рф продовжують працювати над спільними запусками, попри погіршення відносин через російське вторгнення в Україну.