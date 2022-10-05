Росія вислала тимчасову повірену у справах Литви та оголосила її персоною нон ґрата
- Автор:
- Анна Холоднова
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lgbsneak / Flickr
Росія оголосила тимчасову повірену у справах Литви Вірґінію Умбрасене персоною нон ґрата та висилає її з країни. Умбрасене має залишити територію рф потягом пʼяти днів.
Про це йдеться у заяві російського мзс.
Міністерство закордонних справ росії 5 жовтня викликало співробітника посольства Литви та вручило йому відповідну ноту.
«З урахуванням ворожої лінії Литви на обвал двосторонніх відносин, включно з гуманітарними звʼязками, російська сторона заморожує діяльність культурного центру литовської дипмісії в Москві — так званого Будинку Балтрушайтіса», — додали в мзс росії.
Російське відомство також заявило, що залишає за собою право на додаткові заходи впливу — «залежно від інших недружніх кроків Вільнюсу».
- Через війну росії проти України Литва ще у квітні вислала посла рф у Вільнюсі Олексія Ісакова, чотирьох співробітників посольства, а також співробітників генерального консульства в Клайпеді. У цьому місті російське диппредставництво закрили.
- Москва у відповідь вислала литовських дипломатів і закрила консульство в Санкт-Петербурзі.
- 3 жовтня Литва заявила, що висилає з країни тимчасового повіреного у справах росії Сергія Рябоконя і оголошує його персоною нон ґрата через його заяви.