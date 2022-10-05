Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко розповів про умови для відкриття реєстрів із деклараціями
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Бабель»
В Україні відкриють реєстри з деклараціями посадовців після того, як пропрацюють питання кібербезпеки.
Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».
«Щодо реєстрів потрібно тут поруч посадити нашого віцепремʼєр-міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, який опікується кіберзахистом, СБУ, розвідку, які нам скажуть про реальні кіберзагрози [у разі відкриття реєстрів]. Реєстри містять чутливу інформацію — адреси декларантів, а це під час війни може бути проблемою. Потрібно ще попрацювати над захистом, можливо, треба ухвалити додаткові рішення», — зазначив Корнієнко.
Кілька тижнів тому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував Раді поновити електронне декларування і перевірки декларацій, є відповідний законопроєкт. Корнієнко пояснив, що Арахамія пропонує наступну модель: декларування за 2021 рік відновлюється через 60 календарних днів із дня, коли закон набуває чинності.
«Але я думаю, нам треба націлятися, щоб декларування за 2021 рік все-таки відбулося. Немає підстав нам усім говорити, що на нього щось вплинуло, тому що давайте чесно: станом на 24 лютого багато хто вже був готовий здати декларацію, у 2021 році таких безпекових проблем точно не було. Давид Георгійович не пропонує рішення щодо 2022 року, але я думаю, що воно може зʼявитися у процесі. Ми маємо декларувати, показувати все», — пояснив віцеспікер.
Також, за словами Корнієнка, є певні зміни до законодавства, що стосуються декларування допомоги армії та її висвітлення в деклараціях. Однак це питання будуть вирішувати разом із Національним агентством з питань запобігання корупції.
- На початку війни з міркувань безпеки закрили Єдиний портал відкритих даних. Кабмін 12 березня ухвалив постанову, зупинивши функціонування публічних електронних реєстрів на період воєнного стану. Якщо простіше, ідеться про фінансову звітність компаній, декларації чиновників, Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, реєстр корупціонерів тощо.