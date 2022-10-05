Міжнародна федерація боксу допустила росіян та білорусів до змагань

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Flickr / Kate Gardiner

Рада директорів Міжнародної федерації боксу (IBA) 5 жовтня скасувала попереднє рішення та дозволила спортсменам з росії та білорусі виступати на змаганнях. Рішення вступило в силу негайно.

Про це йдеться у заяві IBA.

У Міжнародній федерації боксу переконані, що «політика не повинна впливати на спорт».

«Поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною. IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. Крім того, IBA зобовʼязана забезпечити однакове ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їх національності та місця проживання», — зазначили в IBA.

Збірні росії та білорусі відтепер зможуть виступати під своїми прапорами, а якщо їхні спортсмени завоюють золоті медалі, прозвучать державні гімни цих країн.

Згідно з рішенням ради IBA, технічні судді рф та білорусі також повернуться на ринги.