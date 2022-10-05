Народному депутату Ренату Кузьміну повідомили про підозру в державній зраді

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Борисовський Євген / УНІАН

Народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Ренату Кузьміну повідомили про підозру в державній зраді.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 5 жовтня.

Слідчі встановили, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення росії публікував пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, з березня 2021 року та навіть після 24 лютого 2022 року Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, у соціальних мережах та на власному сайті пропагандистську інформацію. Слідчі зазначили, що мета цих публікацій — сформувати в суспільстві антиукраїнські настрої.

Наразі слідчі встановлюють, де перебуває Ренат Кузьмін. Зокрема, вже провели понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. Йому загрожує до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна.