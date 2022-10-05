У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську. Він помер
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Чернівцях затримали чоловіка, який 3 жовтня під час затримання стріляв у патрульних поліцейських і вбив 22-річну молодшу лейтенантку Таїсію Татарин.
Про це 5 жовтня повідомив глава Національної поліції України Андрій Клименко.
Зараз під час затримання чоловіка знову відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації буде пізніше.
Пізніше Нацполіція повідомила, що затриманий помер. Йому було 53 роки, він народився в Криму, зареєстрований був у Житомирській області.
- 3 жовтня у Чернівцях біля однієї зі шкіл невідомий чоловік показував статеві органи дітям, люди викликали поліцію. Патрульні розшукали чоловіка, який, як виявилось, мав з собою зброю та раптово вистрелив у бік інспекторів. Поліцейська Таїсія Татарин отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували.