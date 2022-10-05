У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську. Він помер

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У Чернівцях затримали чоловіка, який 3 жовтня під час затримання стріляв у патрульних поліцейських і вбив 22-річну молодшу лейтенантку Таїсію Татарин.

Про це 5 жовтня повідомив глава Національної поліції України Андрій Клименко.

Зараз під час затримання чоловіка знову відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації буде пізніше.

Пізніше Нацполіція повідомила, що затриманий помер. Йому було 53 роки, він народився в Криму, зареєстрований був у Житомирській області.