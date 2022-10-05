Казахстан відхилив вимогу росії вислати українського посла через коментарі про вбивство росіян

Новини

Влада Казахстану 5 жовтня відхилила вимогу росії вислати посла України Петра Врублевського через коментарі про вбивство росіян.

Про це пише Reuters.

В інтервʼю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову 21 серпня посол України сказав: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вбʼємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського і висловило йому протест. Згодом посол України попросив вибачення за свої висловлювання.

Росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що такі коментарі неприйнятні для країни з великою російською меншиною.

Прессекретар російського МЗС марія захарова 4 жовтня заявила, що москва «обурена» тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.

Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров 5 жовтня назвав тон захарової «не узгодженим з характером союзницьких відносин між Казахстаном і росією як рівноправними стратегічними партнерами». Він додав, що Астана викличе посла рф.

Смадіяров також заявив, що Врублевський залишить Казахстан, коли призначать нового посла України.